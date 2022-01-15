15 января 2022, 09:34
Разработчик «Спутника V» объявил об испытаниях вакцины от коронавируса для детей
Директор научного центра Александр Гинцбург рассказал, что организация заключила контракты на проведение испытаний с несколькими компаниями.
Фото: u-f.ru
Разработчик «Спутника V» - Центр имени Гамалеи - в ближайшее время начнет проводить испытания вакцины против коронавируса для детей младше 11 лет.
Директор научного центра Александр Гинцбург рассказал агентству ТАСС, что организация заключила контракты на проведение испытаний с несколькими компаниями. Также организаторам испытаний необходимо будет найти добровольцев среди детей младшего возраста.
Напомним, что ранее в России завершились клинические испытания первой вакцины против COVID-19 для подростков «Спутник М». Этим препаратом будут прививать детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация будет добровольной и только с согласия родителей или опекунов.