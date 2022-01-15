Мэрию Лиссабона оштрафовали за передачу России данных организаторов акции в поддержку Навального
Португальская Комиссия по защите данных (CNPD) назначила мэрии Лиссабона штраф в размере 1,25 млн евро за передачу российским властям личных данных организаторов митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального
Португальская Комиссия по защите данных (CNPD) назначила мэрии Лиссабона штраф в размере 1,25 млн евро за передачу российским властям личных данных организаторов митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который состоялся в португальской столице в январе 2021 года.
Один из организаторов протестного мероприятия Павел Елизаров отметил в Twitter, что отставка мэра Лиссабона, которая состоялась после митинга, «будет лучшей гарантией от повторения таких случаев в будущем, чем этот штраф».
23 января прошлого года Павел Елизаров вместе с двумя другими активистами по электронной почте отправили в горсовет Лиссабона заявку на проведение митинга в поддержку арестованного Алексея Навального. В заявке были указаны персональные данные проживающих в Португалии россиян.
Позже выяснилось, что чиновники из мэрии отправили письмо с данными организаторов акции в посольства России и МИД РФ, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
После того, как португальских чиновников обвинили в пособничестве российским властям, которые занимаются преследованием политических оппонентов, мэрия пересмотрела внутренние правила, чтобы в будущем таких ситуаций не допускать.
Отметим также, что эта история вызвала в Португалии политический кризис, а депутаты потребовали отставки мэра Лиссабона.