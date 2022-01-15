Россияне, привитые от коронавируса импортными вакцинами, смогут оформить QR-коды
Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что с 1 февраля текущего года иностранные граждане, привитые незарегистрированными в России импортными вакцинами смогут получить QR-коды сроком на полгода
Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что с 1 февраля текущего года иностранные граждане, привитые незарегистрированными в России импортными вакцинами смогут получить QR-коды сроком на полгода.
Чиновница уточнила, что иностранные граждане и россияне, переболевшие коронавирусом за границей или привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи теста на антитела.
QR-коды, необходимые для посещения общественных мест в ряде регионов, также смогут оформить россияне, которые болели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью и не попали в официальную статистику переболевших. Для этого им придется сдать тест на наличие антител, пишет РБК.
Татьяна Голикова сообщила, что без обращения к врачам коронавирусом могли переболеть около 300 тысяч граждан.