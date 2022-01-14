ФСБ сообщила о задержании членов хакерской группировки REvil по запросу США
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность хакерской группировки REvil, которую обвиняют в осуществлении кибератаки на компанию Kaseya на крупные объекты в США
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность хакерской группировки REvil, которую обвиняют в осуществлении кибератаки на компанию Kaseya на крупные объекты в США.
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что у 14 задержанных членов хакерской группировки изъяли 426 млн рублей, 500 тысяч евро и 20 автомобилей премиум-класса.
Эксперты по кибербезопасности считают REvil (ее второе название Sodinokibi) одной из крупнейших хакерских группировок в мире. По данным властей США, каждый месяц мошенники проводили не менее 15 кибератак. В прошлом году эта группировка взяла на себя ответственность за атаку на серверы компании Kaseya, в результате чего пострадали фирмы и организации в шести странах мира.
Американские правоохранители связывают группировку REvil с Россией.