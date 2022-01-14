Мэрия Москвы ожидает роста заболеваемости коронавирусом до 90 тысяч человек в сутки
Мэрия Москвы ожидает резкого роста заболеваемости коронавирусом в ближайшие две недели. Чиновники считают, что в сутки заражаться будут от 30 до 90 тысяч человек
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Мэрия Москвы ожидает резкого роста заболеваемости коронавирусом в ближайшие две недели. Чиновники считают, что в сутки заражаться будут от 30 до 90 тысяч человек, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на источник в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Столичные власти уже сейчас могут объявить внеочередные школьные каникулы или перевод школьников на дистанционное обучение. Другие антиковидные ограничения пока вводить не планируется.
Рост заболеваемости COVID-19 связывают с распространением нового штамма «омикрон». Согласно прогнозам вирусологов и властей, пятая волна коронавируса начнется в России в конце января или в начале февраля.