Депутат Госдумы сообщил о планах властей сделать платной прививку от COVID-19
Российское правительство рассматривает вопрос о том, чтобы сделать платной первую вакцинацию от коронавируса, а также реабилитацию после перенесенного заболевания. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов
Российское правительство рассматривает вопрос о том, чтобы сделать платной первую вакцинацию от коронавируса, а также реабилитацию после перенесенного заболевания. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Парламентарий написал, что в США граждане платят за прививку от COVID-19 по 40 долларов (около 3 тысяч рублей), а вакцинация российским «Спутником V» за границей стоит 20 долларов (примерно 1,5 тысячи рублей). «И там везде очереди! Так что хватит идти на поводу у безответственных граждан. Не успел - открывай кошелек», - заявил Максим Иванов.
Позже в беседе с порталом Znak.com депутат отметил, что это пока лишь идея от Министерства здравоохранения, а документально она никак не оформлена. В ведомстве Михаила Мурашко заявление г-на Иванова пока никак не прокомментировали.
Напомним, что сейчас вакцинация против коронавируса в России проводится бесплатно.