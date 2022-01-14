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Общество
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14 января 2022, 14:53

В России за год подорожали успокоительные, а лекарства от гриппа подешевели

В России за минувший год стоимость успокоительных средств, которые можно купить в аптеках без рецепта, выросла на 12,5%. Причем только за последний месяц эти препараты подорожали на 4%

В России за год подорожали успокоительные, а лекарства от гриппа подешевели
Фото: potokmedia.ru

В России за минувший год стоимость успокоительных средств, которые можно купить в аптеках без рецепта, выросла на 12,5%. Причем только за последний месяц эти препараты подорожали на 4%.

В индексе цен компании «Эвотор» (поставщик «умных» касс) также сообщается, что средняя стоимость лекарств от гриппа и простудных заболеваний за год снизилась на 5%. При этом в декабре такие препараты подешевели сразу на 8%.

Стоимость антигистаминных средств снизилась по итогам года на 9%.

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