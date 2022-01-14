14 января 2022, 14:39
В Магнитогорске желающим принять участие в крещенских купаниях придется предъявить QR-код
В Магнитогорске в традиционных крещенских купаниях смогут принять участие только граждане, у которых есть QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе
Фото: kaluga.bezformata.com
В Магнитогорске в традиционных крещенских купаниях смогут принять участие только граждане, у которых есть QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
В мэрии города уточнили, что без QR-кода нельзя будет попасть в теплые помещения после купания в проруби, сообщает «Собеседник».
Для удобства православных граждан власти обустроят отапливаемые помещения для переодевания и обогрева, однако по требованию Роспотребнадзора воспользоваться ими смогут только владельцы QR-кодов.
Окунуться в прорубь можно без антиковидного QR-кода.