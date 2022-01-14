14 января 2022, 14:21
Начальника радиотехнических войск ВКС России арестовали за взятку
Начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майора Андрея Кобана заключили под стражу по обвинению в получении взятки в размере 5 млн рублей
Фото: russian.rt.com
Начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майора Андрея Кобана заключили под стражу по обвинению в получении взятки в размере 5 млн рублей.
По версии следствия, высокопоставленный силовик получил 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники за оказание покровительства.
РИА Новости сообщает, что генерал-майора задержали еще в ноябре 2021 года, однако СМИ узнали об этом только сегодня, когда 235 гарнизонный военный суд стал рассматривать вопрос о продлении силовику срока ареста.