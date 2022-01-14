14 января 2022, 13:59
Оппозиционеров Ивана Жданова и Леонида Волкова внесли в реестр террористов и экстремистов
Летом 2021 года СК возбудил в отношении оппозиционных политиков уголовное дело по статье «Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации»
Фото: spektr.press
Ближайших соратников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова внесли в реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.
Летом 2021 года Следственный комитет возбудил в отношении оппозиционных политиков уголовное дело по статье «Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации».
Согласно материалам следствия, Леонид Волков и Иван Жданов, заведомо зная, что Фонд борьбы с коррупцией (включен в список иностранных агентов) признан экстремистской организацией, через интернет призывали граждан финансово поддержать сторонников Алексея Навального.
Леонид Волков также является фигурантом уголовного дела о создании и руководстве экстремистским сообществом.