Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах
Федеральный законопроект о введении антиковидных QR-кодов для посещения общественных мест снят с рассмотрения Госдумы. Депутаты успели принять его только в первом чтении, а вступление документа в силу было запланировано на 1 февраля
Федеральный законопроект о введении антиковидных QR-кодов для посещения общественных мест снят с рассмотрения Госдумы. Депутаты успели принять его только в первом чтении, а вступление документа в силу было запланировано на 1 февраля.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») сообщил, что вопрос о снятии резонансного законопроекта будет обсуждаться в понедельник, 17 января. Сам политик считает, что данный документ требует доработки.
Напомним, что в ноябре прошлого года правительство внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта о введении QR-кодов для привитых и переболевших коронавирусом. Первый документ касался введения антиковидных кодов в общественных местах, а второй – в самолетах и поездах дальнего следования. Второй законопроект был отозван еще в конце прошлого года из-за жалоб авиакомпаний.
На фоне рассмотрения депутатами законопроекта о QR-кодах во многих городах России прошли митинги против данной инициативы. Политологи отмечают, что именно массовые протесты граждан стали причиной отзыва документа.