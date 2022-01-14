14 января 2022, 12:57
В Подмосковье на мусорном полигоне нашли тело пропавшего бизнесмена
В Следственном комитете сообщили, что предприниматель скончался в результате получения травм, несовместимых с жизнью. Подозреваемый в убийстве Миленина уже задержан – это 40-летний житель Тульской области
Фото: vechorka.ru
На мусорном полигоне в Московской области нашли тело бизнесмена Сергея Миленина из Тульской области, который без вести пропал в начале января.
В Следственном комитете сообщили РИА Новости, что предприниматель скончался в результате получения травм, несовместимых с жизнью. Подозреваемый в убийстве Миленина уже задержан – это 40-летний житель Тульской области.
Telegram-канал «Подмосковье сегодня» сообщает, что причиной убийства, предположительно, является конфликт из-за денег. Подозреваемый до смерти избил бизнесмена, а затем расчленил его тело и вывез на мусорный полигон.