Москва второй день подряд ставит рекорды по количеству новых заражений коронавирусом
Москва второй день подряд ставит рекорды по количеству новых заражений коронавирусом. За прошедшие сутки в столице выявили 5712 заболевших. Сколько человек заразилось новым штаммом «омикрон», не уточняется
Фото: karetniyryad.moscow
Москва второй день подряд ставит рекорды по количеству новых заражений коронавирусом. За прошедшие сутки в столице выявили 5712 заболевших. Сколько человек заразилось новым штаммом «омикрон», не уточняется.
Днем ранее в Москве выявили 5490 новых случаев заражения.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, госпитализация понадобилась 744 москвичам. Еще 69 человек скончались в результате осложнений.
Рост заболеваемости коронавирусом в России связывают с распространением нового штамма «омикрон».