Российским производителям и ретейлерам запретили давать прогнозы по росту цен на продукты
По мнению чиновников, «необдуманные» заявления бизнеса о будущем росте цен на те или иные товары могут привести к ажиотажному спросу и сговору продавцов. Теперь во избежание штрафов участники рынка воздерживаются от прогнозов, касающихся цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фактически запретила ретейлерам давать прогнозы по росту цен.
Руководители компаний и отраслевых союзов сообщили «Газете.ru», что, по мнению чиновников, «необдуманные» заявления бизнеса о будущем росте цен на те или иные товары могут привести к ажиотажному спросу и сговору продавцов. Теперь во избежание штрафов участники рынка воздерживаются от прогнозов, касающихся цен.
В ФАС подтвердили, что держат публичные заявления бизнеса на контроле. «Заявление должностного лица о планируемом поведении на товарном рынке, если оно может привести к нарушению антимонопольного законодательства, является основанием для направления антимонопольным органом в адрес такого лица предостережения», - говорится в официальном заявлении ведомства.
Представителям бизнеса разрешается делать прогнозы о ценах на товары только на основании официальных Росстата и других государственных ведомств. По словам участников рынка, без опасений быть оштрафованным можно говорить только о снижении или стабилизации цен, «но не о повышении».