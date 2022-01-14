Депутат немецкого парламента назвал настоящую причину непризнания «Спутника V» в Европе
Член комитета бундестага ФРГ по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон назвал истинную причину непризнания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе
Член комитета бундестага ФРГ по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон назвал истинную причину непризнания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.
В интервью «Известиям» политик сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не разрешает использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Таким образом регулятор пытается защитить рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции.
По мнению г-на Быстрона, если бы EMA оценивало вакцины только с медицинской точки зрения, то «Спутник V» «уже давно был бы одобрен в Евросоюзе».
Напомним, что на этой неделе появилась информация о том, что EMA выдало положительное заключение по поводу признания производственных стандартов вакцины «Спутник V». В России после этого заявили, что теперь для признания препарата в ЕС остались лишь формальности.