В Ельцин Центре неизвестный испортил картину ученицы Казимира Малевича
В Екатеринбурге на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая проходит в Ельцин Центре, неизвестный испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской
В Екатеринбурге на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая проходит в Ельцин Центре, неизвестный испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.
Один из посетителей пририсовал шариковой ручкой глаза абстрактным лицам двух фигур на картине «Три фигуры».
Издание The Art Newspaper сообщает, что чернила проникли в красочный слой, потому что титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком (это характерно для абстрактной живописи 30-х годов 20-го века).
Страховая стоимость картины «Три фигуры» составляет 74,9 млн рублей, а стоимость реставрационных работ оценивается в 250 тысяч рублей.
Администрация Ельцин Центра в связи с происшествием обратилась в полицию, однако уголовное дело возбуждать не стали. В ведомстве отказ аргументировали незначительным ущербом. В свою очередь Министерство культуры направило жалобу на действия МВД в Генпрокуратуру.