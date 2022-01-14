14 января 2022, 07:56
Власти Португалии проверят законность присвоения Роману Абрамовичу гражданства страны
Власти Португалии начали расследование, в ходе которого должна быть установлена законность выдачи паспорта гражданина страны российскому миллиардеру Роману Абрамовичу
Фото: dailypeople.ru
Власти Португалии начали расследование, в ходе которого должна быть установлена законность выдачи паспорта гражданина страны российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.
Агентство Reuters сообщает, что проверку проводит Институт регистраций и нотариата.
В Минюсте Португалии подтвердили данную информацию и отметили, что данная процедура является обычной, в случае появления информации о «каком-либо возможном нарушении».
О получении Романом Абрамовичем паспорта гражданина Португалии стало известно в конце 2021 года. Местные СМИ сообщили, что гражданство олигарху присвоили как потомку евреев-сефардов.
Напомним, что помимо португальского у Романа Абрамовича также имеется израильское гражданство.