Михаил Мишустин наградил журналиста, который написал статью о законности его доходов
Премьер-министр Михаил Мишустин вручил правительственную премию в области СМИ заместителю шеф-редактора газеты «КоммерсантЪ» Дмитрию Бутрину в честь Дня российской печати
Премьер-министр Михаил Мишустин вручил правительственную премию в области СМИ заместителю шеф-редактора газеты «КоммерсантЪ» Дмитрию Бутрину в честь Дня российской печати. Он стал лауреатом премии за освещение экономической ситуации в России, сообщает «Российская газета».
The Insider сообщает, что Дмитрий Бутрин является автором статьи о финансовом состоянии Михаила Мишустина под заголовком «Премьер-министр как консервативный инвестор». В этом материале говорилось, что премьер заработал свое состояние законным путем на депозитах, а основная часть его доходов – это исключительно результат консервативного инвестирования в последние 10 лет доходов, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, сейчас контролируемых Deutsche Bank.
Материал Дмитрия Бутрина вышел через несколько дней после публикации расследования команды Алексея Навального о доходах жены Михаила Мишустина, которые она получила за счет некоего «таинственного бизнеса». По данным борцов с коррупцией, супруга чиновника заработала 800 млн рублей, хотя на нее не оформлена ни одна компания.