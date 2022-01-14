14 января 2022, 02:40
CNN Films и HBO Max сняли документальный фильм об Алексее Навальном
Американские киностудии CNN Films и HBO Max сняли документальный фильм об оппозиционере Алексее Навальном, которого российские власти после отравления «Новичком» отправили в колонию
Фото: Яндекс.Дзен
Американские киностудии CNN Films и HBO Max сняли документальный фильм об оппозиционере Алексее Навальном, которого российские власти после отравления «Новичком» отправили в колонию.
В фильме рассказываются подробности об отравлении политика боевым ядом, его лечении, возвращении в Россию и последующем аресте, сообщает The Hollywood repoter.
Сам Алексей Навальный написал в своих соцсетях, что съемки документального фильма начались с момента его выхода из комы после отравления и продолжались до его ареста.
«Мировая премьера состоится вот-вот, а после нее вы и в кино, надеюсь, на этот фильм сходите», - отметил политик.