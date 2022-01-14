В московском «Президент-отеле» сорвался лифт. Погибли два человека
В Москве в «Президент-отеле» на Большой Якиманке вечером в четверг упал лифт, в результате чего погибли два человека. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности
В Москве в «Президент-отеле» на Большой Якиманке вечером в четверг упал лифт, в результате чего погибли два человека. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности, сообщает ТАСС.
Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что причиной трагедии стало нарушение правил проведения ремонтных работ.
В результате падения лифта с седьмого этажа в гостинице погибли граждане Армении Хаик Хазарян и Артак Безоян. Один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.
По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Прокуратура Москвы начала собственную проверку по факту происшествия в «Президент-отеле».