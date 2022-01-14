Из России за прошедший год уехали более 1,5 тысяч политактивистов и журналистов
Менеджер проектов организации Free Russia Foundation (признана нежелательной организацией в России) Антон Михальчук сообщил, что чаще всего оппозиционеры и независимые журналисты уезжают в Грузию, Украину и Литву
В 2021 году из России уехали более 1,5 тысяч политических активистов и журналистов. Причинами массового отъезда стали политические репрессии и угроза уголовного преследования.
Менеджер проектов организации Free Russia Foundation (признана нежелательной организацией в России) Антон Михальчук сообщил Znak.com, что чаще всего оппозиционеры и независимые журналисты уезжают в Грузию, Украину и Литву.
Политическая эмиграция активизировалась весной прошлого года после нескольких митингов в поддержку арестованного Алексея Навального. Вторая волна эмиграции началась летом после того, как российские власти признали Фонд борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.
В прошлом году около 200 активистов были привлечены к административной ответственности за участие в протестных акциях. Десятки сторонников оппозиции стали фигурантами «санитарного», «дворцового», «дорожного» и других уголовных дел.
«Дальше поехали секторами: давят навальнистов — уезжают навальнисты, давят на журналистов — уезжают журналисты, давят на правозащитников — уезжают правозащитники. И это нескончаемый поток, потому что уголовные дела продолжаются», - отметил Антон Михальчук.
Организация Free Russia оказывает помощь политическим беженцам в поиске жилья, оформлении документов и т.д.