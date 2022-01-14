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14 января 2022, 02:10

Росавиация опровергла увольнение 800 авиационных диспетчеров

Государственная корпорация по организации воздушного движения опровергла информацию о массовом увольнении диспетчеров. При этом в ГК ОрВД заявили о сокращении 800 административных сотрудников

Росавиация опровергла увольнение 800 авиационных диспетчеров
Фото: Twitter/BorisTrofimov1

Государственная корпорация по организации воздушного движения опровергла информацию о массовом увольнении диспетчеров. При этом в ГК ОрВД заявили о сокращении 800 административных сотрудников из-за того, что на фоне пандемии коронавируса и ограничений на перелеты предприятие недополучает более 40 млрд рублей в год.

После новогодних праздников глава Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Ковалев направил жалобу на имя президента Владимира Путина, в которой сообщил о сокращении 800 работников госкорпорации. По словам Ковалева, под сокращение попадут и сотрудники, которые обеспечивают безопасность полетов.

Глава профсоюза отметил, что сокращение такого числа диспетчеров ставит под угрозу безопасность полетов и обороноспособность России, сообщает РБК.

Замглавы Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в ГК ОрВД действительно планируется сокращение 800 человек, но заверил, что речь идет об административных сотрудниках. Чиновник добавил, что предприятие «безопасно и непрерывно обслуживает более 4 тысячи воздушных судов в сутки», а угрозы безопасности полетов нет.

В ГК ОрВД сокращение нескольких сотен сотрудников объяснили недополучением доходов в размере 40-42 млрд рублей из-за пандемии коронавируса и сокращения количества полетов. При этом ежегодный фонд оплаты труда и социальные затраты составляют 55 млрд рублей.

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