На Красной площади демонтировали памятник Минину и Пожарскому
В Москве на Красной площади демонтировали памятник русским национальным героям Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. В Государственном историческом музее сообщили, что монумент отправлен на реставрацию
Фото: view-photo.ru
В Москве на Красной площади демонтировали памятник русским национальным героям Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. В Государственном историческом музее сообщили, что монумент отправлен на реставрацию.
Представитель музея сообщил агентству ТАСС, что «самый опасный и ответственный момент» реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптуры от постамента, благополучно завершен.
Реставрацию памятника Минину и Пожарскому планируется завершить в ноябре 2022 года. Стоимость работ оценивается в 55 млн рублей.