Псковский драмтеатр объявил скидку для Сергеев на спектакль «Сережа очень тупой»
Псковский академический театр драмы имени Пушкина объявил скидку на постановку «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова для всех зрителей с именем Сережа
Псковский академический театр драмы имени Пушкина объявил скидку на постановку «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова для всех зрителей с именем Сережа.
В театре сообщили, что скидку на билеты в размере 15% было решено сделать после жалобы местной жительницы на оскорбительное название спектакля. Женщина даже обращалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением, что спектакль может обидеть всех Сергеев.
«Мы приглашаем зрителей посмотреть спектакль и убедиться, что ни один конкретный мужчина с именем Сергей тут не при чем, а наш Сережа — уникальный и действительно очень тупой», - заявили на это в театре.
Региональное управление ФАС по региону в ходе проверки не выявило признаков нарушения законодательства в постановке «Сережа очень тупой», сообщает «Псковская лента новостей».