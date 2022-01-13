13 января 2022, 18:02
Федеральный закон о QR-кодах в общественных местах не успеют принять до 1 февраля
Федеральный закон о введении QR-кодов для посещения общественных мест, скорее всего, не вступит в силу 1 февраля 2022 года, как первоначально планировалось
Фото: ivbg.ru
Федеральный закон о введении QR-кодов для посещения общественных мест, скорее всего, не вступит в силу 1 февраля 2022 года, как первоначально планировалось.
Депутаты Госдумы не успеют принять законопроект об ограничениях на посещение общественных мест для непривитых и непереболевших коронавирусом до конца текущего месяца. Источник РБК в Госдуме сообщает, что второе чтение документа было перенесено на 1 февраля.
Также сообщается о том, что власти окончательно решили отказаться от введения QR-кодов в поездах дальнего следования и самолетах. Ранее эту инициативу раскритиковали перевозчики, которые из-за пандемии коронавируса и без того столкнулись с сокращением пассажиропотока.