В Липецке против депутата-коммуниста составили протокол за исполнение гимна СССР
В Липецке правоохранительные органы составили административный протокол в отношении депутата областного совета от КПРФ Александра Ушакова по статье о нарушении порядка использования государственных символов
В Липецке правоохранительные органы составили административный протокол в отношении депутата областного совета от КПРФ Александра Ушакова по статье о нарушении порядка использования государственных символов.
Поводом для привлечения парламентария к ответственности стало исполнением им гимна СССР вместо гимна России во время парламентской сессии, сообщает издание «7×7».
Александр Ушаков считает, что в его действиях нет состава правонарушения. «Получается так, что сравнивать Владимира Ленина и Адольфа Гитлера можно, причем безнаказанно, а в ответ исполнить гимн Советского Союза ни в коем случае нельзя! Будут привлекать к ответственности», - возмутился коммунист и напомнил, что Россия является правопреемником СССР.
В свою очередь депутата липецкой облдумы от «Единой России» заявили, что коммунист «проявил неуважение к гимну страны».