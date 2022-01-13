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Общество
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13 января 2022, 16:25

РКН потребовал от онлайн-кинотеатров применить цензуру к сценам с наркотиками

Роскомнадзор направил в популярные онлайн-кинотеатры ivi, Okko, «Кинопоиск», Megogo, Start письмо с напоминанием о действующем в стране запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков

РКН потребовал от онлайн-кинотеатров применить цензуру к сценам с наркотиками
Фото: incrussia.ru

Роскомнадзор направил в популярные онлайн-кинотеатры ivi, Okko, «Кинопоиск», Megogo, Start письмо с напоминанием о действующем в стране запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков.

В этой связи ведомство потребовало от площадок проверить фильмы и сериалы на соответствие законодательству. Это означает, что кинотеатры должны проставить маркировку 18+ там, где есть сцены с употреблением наркотических веществ.

Если в кино и сериалах есть информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д., то видеосервисам необходимо принять меры, чтобы такие сцены были недоступны для зрителей.

«Любым способом, который сочтут возможным они сами», - заявил замглавы РКН Вадим Субботин, слова которого приводят «Ведомости».

В случае невыполнения требований ведомства, онлайн-кинотеатрам грозит штраф или ограничение доступа.

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