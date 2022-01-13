РКН потребовал от онлайн-кинотеатров применить цензуру к сценам с наркотиками
Роскомнадзор направил в популярные онлайн-кинотеатры ivi, Okko, «Кинопоиск», Megogo, Start письмо с напоминанием о действующем в стране запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков
Роскомнадзор направил в популярные онлайн-кинотеатры ivi, Okko, «Кинопоиск», Megogo, Start письмо с напоминанием о действующем в стране запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков.
В этой связи ведомство потребовало от площадок проверить фильмы и сериалы на соответствие законодательству. Это означает, что кинотеатры должны проставить маркировку 18+ там, где есть сцены с употреблением наркотических веществ.
Если в кино и сериалах есть информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д., то видеосервисам необходимо принять меры, чтобы такие сцены были недоступны для зрителей.
«Любым способом, который сочтут возможным они сами», - заявил замглавы РКН Вадим Субботин, слова которого приводят «Ведомости».
В случае невыполнения требований ведомства, онлайн-кинотеатрам грозит штраф или ограничение доступа.