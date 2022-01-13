Биржевой курс рубля упал к доллару и евро на фоне заявлений МИД России о НАТО
Курс российского рубля в ходе торгов на Московской бирже упал по отношению к доллару и евро на фоне заявления замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не готовы идти навстречу по вопросу гарантий безопасности
Курс российского рубля в ходе торгов на Московской бирже упал по отношению к доллару и евро на фоне заявления замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не готовы идти навстречу по вопросу гарантий безопасности.
По состоянию на 15 часов биржевой курс доллара подорожал на 45 копеек и составил 75,16 рубля. Евро подорожал на 63 копейки до 86,12 рубля.
Кроме того, индекс Московской биржи опустился на 2,2%, до 3 742,65 пункта, а акции ведущих российских компаний подешевели на 4,8-1,7 процента. Больше всего в цене упали акции «Норильского никеля» (-4,8%), «Сургутнефтегаза» (4%) и банка ВТБ (3%).
Договор с США и НАТО о гарантиях безопасности предусматривает отказ от расширения Североатлантического альянса на восток, а также от планов по включению Украины в этот военный союз. По итогам январских переговоров в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Америка и НАТО «ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям» по нерасширению альянса и свертыванию его инфраструктуры.