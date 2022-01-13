Генпрокуратура потребовала конфисковать у депутата Сергея Сопчука туристический комплекс в Приморье
По данным ведомства, этим активом в нарушение закона тайно владел депутат Госдумы Сергей Сопчук. Парламентарий ранее был объявлен в международный розыск по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов
Московский суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры о конфискации в пользу государства крупнейшего в Приморском крае туристического комплекса «Маяк».
По данным ведомства, этим активом в нарушение закона тайно владел депутат Госдумы Сергей Сопчук. Парламентарий ранее был объявлен в международный розыск по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.
В иске прокуратуры указано, что Сергей Сопчук переписал туристический комплекс на свою сестру Людмилу Стукову, однако сам не утратил контроля над предприятием. Теперь надзорное ведомство пытается взыскать с депутата и его сестры прибыль от работы комплекса в размере 135 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Ранее суд уже наложил арест на «Маяк» и другие активы, которые Сопчук и его сестра указывали в декларациях о доходах. Общая стоимость этих активов оценивается в 38 млрд рублей.
Защита депутата утверждает, что стоимость арестованных активов значительно превышает сумму исковых требований.
Сергей Сопчук обвиняется в том, что, занимая различные руководящие посты в парламенте и администрации Приморского края, а также являясь депутатом Госдумы, вопреки закону участвовал в деятельности ООО «Полтавский терминал», ООО «Администрация речного порта «Нижне-Ленинское» и других коммерческих фирм.