13 января 2022, 14:58
Пенсии неработающих пенсионеров после индексации вырастут в среднем на 1400 рублей
Российские власти в январе текущего года проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров на 8,6%. Соответствующее поручение накануне дал президент Владимир Путин
Фото: v-shature.ru
Российские власти в январе текущего года проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров на 8,6%. Соответствующее поручение накануне дал президент Владимир Путин.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что индексация пенсий будет оформлена уже сейчас, «независимо от того, когда будет принят закон».
Сенатор отметила, что именно пенсионеры в первую очередь пострадали из-за резкого роста на продукты в прошлом году. Предполагается, что средняя прибавка к пенсии составит 1400 рублей.