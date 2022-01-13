ЕСПЧ присудил 26 тысяч евро семерым россиянам, задержанным на акциях протеста
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 26,4 тысячи евро в пользу семи граждан РФ, которые были задержаны на различных акциях протеста
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 26,4 тысячи евро в пользу семи граждан РФ, которые были задержаны на различных акциях протеста.
В «Апологии протеста» сообщили, что жалобы в ЕСПЧ подавали Николай Кавказский, Евгений Миронов, Михаил Смирнов, Сергей Яковлев, Максим Чумаков, Арсенийс Литовс и Тимур Альмаев.
Кавказский был задержан 17 мая 2015 года во время флешмоба по случаю Международного дня противостояния гомофобии. Миронова задержали в 2017 году на антикоррупционной акции «Он вам не Димон».
Михаила Смирнова, Сергея Яковлева, Максима Чумакова, Арсенийса Литовса и Тимура Альмаева задержали 12 июня 2017 года на антикоррупционных акциях в Москве и Санкт-Петербурге. Все они были оштрафованы за нарушение порядка проведения публичных акций.
Страсбургский суд постановил, что российские правоохранительные органы и суды нарушили права заявителей на свободу, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство.