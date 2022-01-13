Участники ледового шоу Татьяны Навки получили из бюджета 13 млн рублей
Участники ледового шоу жены пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяны Навки «Лебединое озеро» получили за выступление 13 млн рублей. Деньги на зарплаты фигуристам были выделены из государственного бюджета
Участники ледового шоу жены пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяны Навки «Лебединое озеро» получили за выступление 13 млн рублей. Деньги на зарплаты фигуристам были выделены из государственного бюджета.
Согласно данным портала госзакупок, участники ледового шоу Татьяны Навки получили гонорары в размере от 85 тысяч до 4,5 млн рублей. Средства были выделены бюджетной организацией ФГБУК Росконцерт.
Самый высокий гонорар оказался у самой Татьяны Навки – она получила почти 4 млн рублей. Фигурист Петр Чернышов заработал за выступление в «Лебедином озере» на льду 3,3 млн рублей, а исполнительница роли черного лебедя Анастасия Дробязко - 2,5 млн рублей, сообщает «Собеседник».
Всего Росконцерт выплатил 20 участникам шоу более 13,1 млн рублей.
Днем ранее стало известно, что в ходе демонтажа декораций шоу «Лебединое озеро» во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке погиб рабочий. На него упала ледовая балка. Татьяна Навка инцидент не прокомментировала.