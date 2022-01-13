13 января 2022, 13:58
Сбербанк переведет половину своих сотрудников на удаленку из-за «омикрона»
Сбербанк переведет половину своих сотрудников на удаленную работу в связи с прогнозируемой вспышкой штамма «омикрон». Об этом «Интерфаксу» сообщил глава госбанка Герман Греф
Фото: foto.cheb.ru
Сбербанк переведет половину своих сотрудников на удаленную работу в связи с прогнозируемой вспышкой штамма «омикрон». Об этом «Интерфаксу» сообщил глава госбанка Герман Греф.
Ранее сообщалось, что пятая волна коронавируса в России из-за распространения штамма «омикрон» начнется в конце января – начале февраля. В этой связи президент Владимир Путин поручил правительству заранее подготовиться к вспышке нового штамма.
Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь поручил до 14 января оценить готовность ковидных больниц и госпиталей к развертыванию дополнительных коек.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России на сегодняшний день выявлено около 700 случаев заражения «омикроном».