13 января 2022, 13:52
Кандидат в президенты Южной Кореи предложил арендовать у России Дальний Восток
Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ён Гён предложил взять в долгосрочную аренду Дальний Восток у России. Политик заявил, что в случае победы на выборах он займется этим вопросом
Фото: saimanblog.ru
Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ён Гён предложил взять в долгосрочную аренду Дальний Восток у России. Политик заявил, что в случае победы на выборах он займется этим вопросом.
Хо Ён Гён заявил, что на Сахалине, в Амурской области, Хабаровском крае, Магаданской области, на Чукотке и Камчатке проживает много корейцев. «Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан - Владивосток», - заявил кандидат в президенты, слова которого приводит ТАСС.
Политик отметил, что аренда Дальнего Востока будет выгодна как Южной Корее, так и России. «Мы сможем превратить эту местность в развитый регион, который станет жизненно важным», - отметил Хо Ён Гён.