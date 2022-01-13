13 января 2022, 13:43
В Кремле заявили об отсутствии планов вводить QR-коды для подростков
Вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в гражданский оборот в течение недели. После этого начнется прививочная кампания среди детей в возрасте от 12 до 17 лет
Фото: balashover.ru
Вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в гражданский оборот в течение недели. После этого начнется прививочная кампания среди детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что контроль за производством «подростковой» вакцины был усилен по сравнению с обычными практиками. Производство препарата контролируют сразу несколько ведомств.
На фоне сообщений о запуске «Спутника М» в гражданский оборот официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для подростков власти не планируют вводить QR-коды для посещения общественных мест. Чиновник также заверил, что вакцинация детей от COVID-19 будет проводиться только с разрешения родителей.