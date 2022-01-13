13 января 2022, 12:59
Спикер Госдумы предложил ускорить рассмотрение закона о пожизненных сроках для педофилов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил коллегам ускорить рассмотрение законопроекта об ужесточении наказания для педофилов. Политик считает, что соответствующий документ должен быть рассмотрен до 1 февраля
Фото: vedtver.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил коллегам ускорить рассмотрение законопроекта об ужесточении наказания для педофилов. Политик считает, что соответствующий документ должен быть рассмотрен до 1 февраля.
Вячеслав Володин сообщил, что к нему обратились депутаты Костромской областной думы, которые попросили рассмотреть законопроект о педофилах в ближайшее время. Речь идет о документе, который вводит наказание в виде пожизненного срока за насилие над детьми.
Депутаты просят ускорить рассмотрение законопроекта о педофилах на фоне изнасилования и убийства пятилетней девочки в Костроме, в котором подозревают двух ранее судимых мужчин. Один из них отсидел срок за порнографию и сексуальное насилие.