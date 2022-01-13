13 января 2022, 11:59
В Костроме после убийства пятилетней девочки возбудили дело против полицейских
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что костромские полицейские ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный судом за ранее судимыми гражданами. Это привело к совершению нового преступления
Фото: russian.city
В Костроме после убийства пятилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности в отношении сотрудников отдела полиции №2.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что костромские полицейские ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный судом за ранее судимыми гражданами. Это привело к совершению нового преступления.
Убийство пятилетней девочки в Костроме произошло 4 января. Ребенка, который гулял на улице, увели двое мужчин в неизвестном направлении. Позже тело девочки было найдено в комнате одного из общежитий Костромы.
В убийстве ребенка обвиняют ранее судимых мужчин. Один из них отсидел срок за сексуальное насилие и порнографию.