В Красноярске из-за угрозы взрыва эвакуировали около 100 школ
В Красноярске утром в четверг из-за угрозы взрыва эвакуировали 100 школ. Детей отпустили по домам, из-за чего родителям приходится массово отпрашиваться с работы, чтобы забрать младшеклассников
В Красноярске утром в четверг из-за угрозы взрыва эвакуировали 100 школ. Детей отпустили по домам, из-за чего родителям приходится массово отпрашиваться с работы, чтобы забрать младшеклассников.
Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщила, что на электронные адреса образовательных учреждений региона поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Все эти сообщения оказались ложной тревогой, однако функционирование школ оказалось нарушено.
Также сообщается о ложном минировании торговых центов «Планета», «На Свободном», «Июнь» и Red sail.
Информация о лжеминировании школ и других образовательных учреждений приходит и из Архангельской области. В связи с инцидентом детей временно перевели на дистанционное обучение.
Отметим, что после новогодних праздников в России активизировалась деятельность лжетеррористов. Ранее из-за угрозы взрывов была проведена эвакуация судов в Москве и Петербурге, а также школ в Екатеринбурге.