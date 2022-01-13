На Сахалине из-за сильной метели закрыли движение транспорта на трех федеральных трассах
Глава региона Валерий Лимаренко сообщил в Telegram, что в связи с сильным снегопадом, ограничением видимости и снежными переметами было принято решение о закрытии движения на трех участках федеральных трасс до улучшения погодных условий
В Сахалинской области из-за сильной метели приостановили движение на трех федеральных трассах.
Глава региона Валерий Лимаренко сообщил в Telegram, что в связи с сильным снегопадом, ограничением видимости и снежными переметами было принято решение о закрытии движения на трех участках федеральных трасс до улучшения погодных условий.
По уточненным данным, движение транспорта закрыто на участках Южно-Сахалинск - Корсаков и на части дороги Южно-Сахалинск - Оха. Также ограничено движение на участке с 5-го по 52-й километр трассы Южно-Сахалинск — Холмск.
Для ликвидации последствий снегопада на дорогах работают 84 единицы техники коммунальных служб и 26 работников.
Циклон, который принес обильный снегопад, уйдет из Сахалина только в пятницу. Власти Южно-Сахалинска в связи с непогодой ввели режим ЧС.