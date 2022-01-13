Минздрав Камчатки проводит проверку по факту смерти 18-летней девушки после прививки от COVID-19
В Камчатском крае проводится проверка по факту кончины 18-летней девушки через месяц после прививки от коронавирусной инфекции двухкомпонентным препаратом (каким именно, не уточняется)
В Камчатском крае проводится проверка по факту кончины 18-летней девушки через месяц после прививки от коронавирусной инфекции двухкомпонентным препаратом (каким именно, не уточняется).
В региональном Минздраве сообщили, что девушка скончалась 11 января в одной из местных больниц.
По данным ведомства, 18-летняя девушка прошла вакцинацию первым компонентом 18 ноября 2021 года. В промежутке между первой и второй прививкой она не обращалась с жалобами к врачам.
Вторую прививку девушка получила 12 декабря, а через пять дней ее госпитализировали с предварительным диагнозом «инсульт».
В Минздраве отметили, что перед вакцинацией у медиков не возникло оснований направлять девушку на углубленное обследование перед вакцинацией или давать ей медотвод от прививки, так как на здоровье она не жаловалась.