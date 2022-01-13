Литва, Латвия и Эстония попросили НАТО усилить военное присутствие из-за агрессии России
Прибалтийские страны – Литва, Латвия и Эстония – проводят переговоры со своими союзниками по НАТО об увеличении военного присутствия на своей территории с целью «сдерживания России»
Прибалтийские страны – Литва, Латвия и Эстония – проводят переговоры со своими союзниками по НАТО об увеличении военного присутствия на своей территории с целью «сдерживания России».
Глава эстонского правительства Кая Каллас заявила Reuters, что вопрос о возможном увеличении военного контингента в странах Балтии может быть рассмотрен в феврале.
Отметим, что ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае вторжения России на территорию Украины организация рассмотрит вопрос об увеличении военных сил в восточных странах, входящих в НАТО.
Сам Йенс Столтенберг считает, что на сегодняшний день в Европе существует «реальный риск вооруженного конфликта». В НАТО считают, что Россия готовит вооруженное вторжение на территорию Украины.