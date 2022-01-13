Британский премьер извинился за участие в вечеринке во время общенационального локдауна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед гражданами страны за нарушение антиковидных мер. Чиновник признался, что участвовал в вечеринке, когда страна находилась на локдауне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед гражданами страны за нарушение антиковидных мер. Чиновник признался, что участвовал в вечеринке, когда страна находилась на локдауне.
Инцидент произошел еще в мае 2020 года. Во время первого общенационального локдауна из-за распространения коронавируса, Борис Джонсон посетил вечеринку, которая проходила в саду резиденции премьера на Даунинг-стрит в Лондоне.
Глава правительства отметил, что тогда он думал, что в саду проводится рабочее мероприятие, однако в любом случае он должен был его остановить, сообщает BBC News.
В ходе своего выступления в Палате общин Борис Джонсон извинился перед гражданами, которые в тот период соблюдали жесткий карантин.
«Миллионы людей по всей стране шли на невероятные жертвы в последние 18 месяцев. Я знаю, через что им пришлось пройти: люди не могли оплакивать своих родных, жить так, как им хочется, и заниматься любимым делом. И я знаю, какой гнев они испытывают по отношению ко мне и к правительству, которое я возглавляю», - заявил премьер-министр.