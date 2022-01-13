Российские суды решили окончательно отказаться от содержания подсудимых в «клетках»
Российские власти изменили нормы по проектированию зданий федеральных судов, которые предполагают отказ от ставших уже традиционными «клеток» из железных прутьев в зале заседаний. «Клетки» для обвиняемых теперь должны быть заменены кабинами из пулестойкого стекла
Российские власти изменили нормы по проектированию зданий федеральных судов, которые предполагают отказ от ставших уже традиционными «клеток» из железных прутьев в зале заседаний. «Клетки» для обвиняемых теперь должны быть заменены кабинами из пулестойкого стекла.
В Минстрое РФ рассказали, что изменение норм проектирования зданий судов связано с развитием судебной системы в России, которая среди прочего предполагает «гуманизацию среды». Последняя включает в себя замену «клеток» на ограждения из пулестойкого стекла, которые применяются во многих странах Евросоюза, сообщает Znak.com.
Отметим, что Европейский суд по правам человека еще в 2014 году признал недопустимым содержание подсудимых в «клетках». В настоящее время на рассмотрении Страсбургского суда находится около 900 жалоб от российских граждан на содержание «за решеткой» во время судебных заседаний.