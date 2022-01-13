Пользователи сервиса FacePay в московском метро пожаловались на многократные списания денег
Пользователи сервиса FacePay для оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц, подключившихся к нему через приложение «Метро Москвы», сообщили о многократном списании денег
Пользователи сервиса FacePay для оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц, подключившихся к нему через приложение «Метро Москвы», сообщили о многократном списании денег.
Telegram-канал «Новости Москвы» со ссылкой на пассажиров столичной подземки сообщает, что денежные средства продолжались списываться с их банковских счетов даже после отключения системы.
В банке ВТБ подтвердили информацию о многократных списаниях денег за проезд в метрополитене и заявили, что всему виной технический сбой в системе авторизации. В банке пообещали вернуть гражданам деньги, а в качестве компенсации – вручить им сувениры.
Ранее член Совета по правам человека Игорь Ашманов рассказал, что один из пользователей системы Face Pay после оплаты проезда в метро получил штраф за нарушение масочного режима. В метрополитене данную информацию опровергли.