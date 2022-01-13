13 января 2022, 02:40
ВОЗ призвала привлекать беременных к испытаниям вакцин и лекарств от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала привлекать беременных женщин к участию в испытаниях новых лекарственных препаратов и вакцин от COVID-19
Фото: doctorberezovska.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала привлекать беременных женщин к участию в испытаниях новых лекарственных препаратов и вакцин от COVID-19.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в случае заражения беременных женщин коронавирусом, существует риск серьезного течения болезни. Именно поэтому будущие матери должны иметь доступ к вакцинам для защиты собственных жизней и жизней своих детей, сообщает «Лента.ру».
В этой связи глава ВОЗ призвал включать беременных в клинические испытания новых препаратов и вакцин от коронавирусной инфекции и ее новых штаммов.