Американские сенаторы подготовили пакет санкций лично против Владимира Путина
Американские сенаторы от Демократической партии подготовили новый пакет санкций против России, который будет включать ограничения лично в отношении президента Владимира Путина
Американские сенаторы от Демократической партии подготовили новый пакет санкций против России, который будет включать ограничения лично в отношении президента Владимира Путина.
Подготовленный документ предусматривает введение масштабных санкций в отношении российских военных в самых высоких званиях, чиновников, руководителей банков и лично против Владимира Путина. Санкции вступят в силу в случае, если Москва нападет на Украину, пишет Washington Post.
Кроме того, сенаторы-демократы предлагают ввести санкции против российских компаний, которые предлагают защищенные системы обмена сообщениями, используемые банками для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями.
Ранее сообщалось, что в случае вторжения российской армии на Украину, Запад отключит РФ от системы SWIFT и введет запрет на поставку в страну всей электроники, в том числе и потребительской.