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Политика
Формула обмана мэра Собянина
13 января 2022, 01:40

Соратник Алексея Навального отсудил у СКР 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Бывший координатор штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) в Костроме Александр Зыков отсудил у Следственного комитета компенсацию за незаконное преследование. Суд обязал ведомство выплатить оппозиционеру 100 тысяч рублей

Соратник Алексея Навального отсудил у СКР 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование
Фото: kostroma.news

Бывший координатор штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) в Костроме Александр Зыков отсудил у Следственного комитета компенсацию за незаконное преследование. Суд обязал ведомство выплатить оппозиционеру 100 тысяч рублей.

В 2018 году СКР возбудил в отношении Александра Зыкова уголовное дело по статье «Уклонение от воинской повинности», хотя у него имелись медицинские документы для освобождения от службы в армии.

Политик считает, что дело против него завели исключительно из-за его работы в штабе Навального, сообщает телеграм-канал Readovka.

В 2019 году следователь по делу Зыкова признал, что обвинение ему все же было предъявлено незаконно. Активисту выдали реабилитационное заключение, которое и позволило выиграть суд.

Отметим, что в настоящее время оппозиционер не проживает в России. Из страны он уехал из-за риска уголовного преследования по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

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