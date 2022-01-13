Соратник Алексея Навального отсудил у СКР 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование
Бывший координатор штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) в Костроме Александр Зыков отсудил у Следственного комитета компенсацию за незаконное преследование. Суд обязал ведомство выплатить оппозиционеру 100 тысяч рублей
Бывший координатор штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) в Костроме Александр Зыков отсудил у Следственного комитета компенсацию за незаконное преследование. Суд обязал ведомство выплатить оппозиционеру 100 тысяч рублей.
В 2018 году СКР возбудил в отношении Александра Зыкова уголовное дело по статье «Уклонение от воинской повинности», хотя у него имелись медицинские документы для освобождения от службы в армии.
Политик считает, что дело против него завели исключительно из-за его работы в штабе Навального, сообщает телеграм-канал Readovka.
В 2019 году следователь по делу Зыкова признал, что обвинение ему все же было предъявлено незаконно. Активисту выдали реабилитационное заключение, которое и позволило выиграть суд.
Отметим, что в настоящее время оппозиционер не проживает в России. Из страны он уехал из-за риска уголовного преследования по статье об участии в деятельности экстремистской организации.