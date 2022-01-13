США заподозрили Россию в «загадочном инциденте», из-за которого вышел из строя кабель в Арктике
Подводный оптоволоконный кабель, проложенный между материковой частью Норвегии и архипелагом Шпицберген в Северном Ледовитом океане, оказался выведен из строя или даже поврежден в результате «загадочного инцидента»
Подводный оптоволоконный кабель, проложенный между материковой частью Норвегии и архипелагом Шпицберген в Северном Ледовитом океане, оказался выведен из строя или даже поврежден в результате «загадочного инцидента». Власти США считают, что к этому инциденту причастна Россия.
Издание The Drive со ссылкой на данные компании Space Norway сообщает, что оптоволоконный кабель поддерживает работу спутниковой станции на Шпицбергене, а также обеспечивает доступ к широкополосному интернету на архипелаге. Всего материк и архипелаг соединяют два кабеля. Сейчас работает только один из них.
The Drive отмечает, что оба кабеля находятся в стратегически важном для Военно-морского флота России районе Арктики, через который российские атомные субмарины выходят в Атлантический океан. Именно это обстоятельство наводит тень подозрений на Россию, которая якобы может быть причастна к поломке одного из кабелей.
По другой версии, кабель мог быть поврежден в ходе дноуглубительных работ при разведке полезных ископаемых.