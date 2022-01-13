13 января 2022, 00:36
Континентальная хоккейная лига объявила о приостановке турнира из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о приостановке регулярного чемпионата по хоккею с шайбой с 15 января. Причиной отмены ближайших матчей стала заболеваемость коронавирусом среди игроков
Фото: РИА Новости
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о приостановке регулярного чемпионата по хоккею с шайбой с 15 января. Причиной отмены ближайших матчей стала заболеваемость коронавирусом среди игроков.
В КХЛ сообщили, что положительные ПЦР-тесты сдали 124 хоккеиста и 46 сотрудников клубов. Только за минувшие сутки COVID-19 выявили у 60 человек.
Официально национальное первенство приостанавливается с 15 января, однако запланированные на 13 января матчи «Локомотив» - «Ак Барс» и «Динамо» - «Спартак» было решено не проводить.
Даты отмененных январских матчей будут объявлены позднее. По данным Znak.com, перенесенные игры пройдут, в том числе во время олимпийской паузы.