13 января 2022, 00:06
Компания «Автодор» ввела плату на отремонтированном участке трассы М-1 в Подмосковье
Госкомпания «Автодор» сообщила, что с 11 января отремонтированный участок федеральной трассы М-1 «Беларусь» в Московской области стал платным. В компании отметили, что теперь водители могут ездить по этому участку без остановок
Фото: dorinfo.ru
Госкомпания «Автодор» сообщила, что с 11 января отремонтированный участок федеральной трассы М-1 «Беларусь» в Московской области стал платным. В компании отметили, что теперь водители могут ездить по этому участку без остановок.
Платным стал участок от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки (45-66-й километр). В «Автодоре» сообщили, что на этом участке в ходе реконструкции убрали все пересечения в одном уровне, что позволило обеспечить безостановочное движение.
При этом с 45-го по 65-й километр для водителей предусмотрены бесплатные дублеры.
Кроме того, «Автодор» планирует провести реконструкцию участка с 66-го по 84-й км трассы М-1. Этот участок также станет платным после ремонта.